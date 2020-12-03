أيمن يونس: شيكابالا مثل توتي.. وأشكر رئيس شركة المسحات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة في نادي الزمالك، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق يُعد مثل فرانشيسكو توتي قائد روما الإيطالي السابق.

وقال يونس في تصريحات عبر قناة "الزمالك" "شيكابالا يجب أن يشعر بقيمته كقائد للزمالك، يجب أن يتم مراعاة قيمة عقده، لقد تحمل الكثير من أجل الزمالك".

وتابع "شيكابالا في الزمالك مثل توتي في روما".

وأكمل "لقد قلت له بعد هدفه في الأهلي، الجميع كان يقارن بين هدفي وهدف عبدالحليم علي في الأهلي ويختارون الأفضل بينهما، لكن هدفك في نهائي أفريقيا هو الأفضل".

واختتم "أشكر تامر حبيب رئيس شركة المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، هو زملكاوي ورفض أن يحصل على مستحقاته تقديراً للنادي".