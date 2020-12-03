الشيخ: لم أوقع لأي فريق حتى الآن.. وأشكر الأهلي وجماهيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
نفى أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق توقيعه على عقود الانضمام إلى أي فريق أخر عكس ما تردد في الساعات الماضية.
وعبر صفحته على "فيس بوك" قال الشيخ :"أشكر الأأهلي وجماهيره على الفترة التي قضيتها في النادي، وأتمنى لهم التوفيق".
وترددت أنباء عن توقيع أحمد الشيخ لنادي الزمالك، قبل أن ينفي اللاعب، وكذلك أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في النادي الأبيض.
وأضاف الشيخ :"الأخبار غير الصحيحة يكون القصد من ورائها مصالح شخصية، الله يعلم كل شيء، وحتى الآن لم أوقع لأي نادي، وإن شاء الله أتمكن من اللحاق (الانضمام لفريق جديد) قبل غلق القيد، وأتمنى من الله التوفيق، دعواتكم".
وأعلن النادي الأهلي رحيل لاعبه أحمد الشيخ بعد عدم قيده في قائمة الموسم الجديد، ليحق للاعب التوقيع لأي نادي أخر بصورة مجانية.
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