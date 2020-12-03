وكيل عبدالله بكري يوضح حقيقة توقيعه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نفى كريم أبو سليمان وكيل أعمال عبد الله بكري مدافع بيراميدز، توقيع اللاعب لنادي الزمالك بشكل رسمي للانضمام إلى صفوفه، موضحا أنه أبدى رغبة في الانضمام للزمالك فقط.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، قال في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، إنه ترك لمسؤولي الزمالك الحاليين عقود تحمل توقيع 4 لاعبين بينهم عبدالله بكري.

وأوضح أبو سليمان في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أن عقد بكري ينتهي مع بيراميدز في يونيو 2021، مشيرًا إلى أنه يحق له التوقيع لأي فريق في انتقالات الشتاء.

وأكمل: "كل ما يتداول عن انضمامه رسميا للزمالك غير صحيح ولكن لديه عروض من أندية سعودية".

واختتم: "بيراميدز لم يفاتح اللاعب لتجديد تعاقده حتى الآن".