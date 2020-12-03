فاروق جعفر لمصراوي: تصريحاتي عن باتشيكو فُهمت خطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال فاروق جعفر، المستشار الفني للزمالك السابق، إن تصريحاته بخصوص بعض الأمور الفنية الخاصة بالمدير الفني لفريقه، باتشيكو خلال مباراته أمام طلائع الجيش فُهمت بشكل خاطيء.

وأضاف جعفر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجميع فهم تصريحي بشكل خاطيء عن باتشيكو، كنت أتحدث عن أمور فنية بأن باتشيكو لا يعلم الكثير عن فريق الجيش عكس طارق العشري الذي حفظ الزمالك".

وأتم المستشار الفني للزمالك السابق، تصريحاته بالإشارة إلى أن الجميع أخذ تصريحه بشكل خاطيء، قائلاً:"كنت أتكلم في أمور فنية ولا أقصد الهجوم على المدرب أو الجهاز الفني، التصريحات كانت مجرد نقد فني".

وخرج الزمالك من دور نصف نهائي بطولة الكأس بالهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء.

وكان فاروق جعفر، قد أشار خلال تحليله لمباراة الزمالك وطلائع الجيش على فضائية ناديه، إلى أن طارق عشري كان يعرف أكثر عن الزمالك عكس موقف باتشيكو من طلائع الجيش.