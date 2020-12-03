أحمد العطار: الأجواء في مصر ستساعد على نجاح مونديال اليد

أكد أحمد العطار، نجم كرة اليد السابق للزمالك ومنتخب مصر، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم حدث كبير جدا.
وقال العطار خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرقناة صدى البلد : "الأجواء في مصر ستساعد على حضور المشجعين ونجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد".
وعن بدايته: "شقيقي سبب في ممارستي
وأتم: "كأس العالم لكرة اليد فرصة جيدة لمنتخب مصر خاصة أنه يملك العديد من اللاعبين المميزين".
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