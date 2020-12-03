أحمد العطار: الأجواء في مصر ستساعد على نجاح مونديال اليد

أكد أحمد العطار، نجم كرة اليد السابق للزمالك ومنتخب مصر، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم حدث كبير جدا.

وقال العطار خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر

قناة صدى البلد : "الأجواء في مصر ستساعد على حضور المشجعين ونجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد".

وعن بدايته: "شقيقي سبب في ممارستي

لعبة كرة اليد بعدما بدأت في الكرة الطائرة، كما تلقيت العديد من العروض عندما كنت لاعبا لكن باب الاحتراف كان مغلقا في هذا التوقيت".

وأتم: "كأس العالم لكرة اليد فرصة جيدة لمنتخب مصر خاصة أنه يملك العديد من اللاعبين المميزين".