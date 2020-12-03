اتحاد الكرة يختتم موسم الكرة النسائية بجوائز حفل "الأفضل"

أقام الاتحاد المصري لكرة القدم حفل توزيع جوائز الافضل في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي المنقضي 2019/2020، بحضور وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد، والمشرف علي الكرة النسائية، كما حضر الحفل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، وعبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وعددمن رموز لعبة كرة القدم النسائية.
وتم تسليم درع بطولة الدوري لنادي وادي دجلة بطل الدوري، وتم تكريم فريق كفر سعد صاحب المركز الثاني وفريق الطيران صاحب المركز الثالث، وتم منح كاس اللعب النظيف لنادي المعادي واليخت وكاس الروح الرياضية لنادي الطيران، كما تم تكريم الأندية الخمسة
وقامت سحر عبد الحق بتكريم كابتن وجيه احمد والدكتور عزب حجاج المسئولين عن لجنة الحكام، وتم منح جائز افضل لاعبة لانجي عطية ومهيرة علي، وجائزة افضل حارسة مرمي لفرح سمير، وجائزة افضل لاعبة صاعدة لندى خالد وجائزة هداف الدوري لنادين غازي.
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