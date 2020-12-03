وكيل سيد زيزو يكشف حقيقة رحيل اللاعب عن الزمالك

كشف وكيل أعمال أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك حقيقة ما تردد عن رحيل موكله عن القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلا واسعا عبر منصات السوشيال ميديا بعد انتشار أنباء عن رغبة اللاعب في فسخ تعاقده مع الزمالك من أجل الانتقال

للنادي الأهلي.

وقال وكيل أعمال زيزو خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، " زيزو متبقي في عقده مع الزمالك موسمين ولا يوجد نية للرحيل عن الزمالك وكل ما يتردد عار تماما عن الصحة".

وأضاف " الأهلي لم يتواصل معنا بشأن طلب التعاقد مع سيد زيزو، ولن يرحل اللاعب إلا بموافقة الزمالك".

وأكمل " زيزو في حال رحيله عن الزمالك سيكون للاحتراف الخارجي فقط، ولكن اللاعب سعيد جدا بتواجده في الزمالك".

وكان أحمد سيد زيزو انتقل لنادي الزمالك في الانتقالات الشتوية من العام قبل الماضي، واستطاع أن يلفت الأنظار بعد تألقه مع القلعة البيضاء.