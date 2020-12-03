خالد الغندور : أشرف بن شرقي أقسم لي على استمراره مع الزمالك

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن كواليس حديثه مع المغربي أشرف بن شرقي، بعد ما تردد عن طلب اللاعب الرحيل عن صفوف الزمالك في الفترة الحالية.

وكان أحمد حسام ميدو فجر مفاجأة بشأن طلب أشرف بن شرقي فسخ تعاقده

مع الزمالك في المرحلة الحالية.

وقال الغندور خلال تصريحات بقناة نادي الزمالك، " تحدثت اليوم مع أشرف بن شرقي واللاعب أقسم لي بأنه مستمر مع الزمالك ولن يرحل في المرحلة الحالية".

وأضاف " بن شرقي أخبرني بأنه يحب جمهور الزمالك وسيكون إنسان غير جيد حال طلبه الرحيل في هذا الوقت وهذه الظروف التي تحيط بالفريق".

وأتم " بن شرقي أكد أن عقده مع الزمالك ممتد لمدة موسمين".

وانضم أشرف بن شرقي لصفوف نادي الزمالك في الموسم الماضي واستطاع أن يساهم في تحقيق الانتصارات مع القلعة البيضاء.