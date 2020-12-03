أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن بطولة دوري أبطال أفريقيا تضاف بالتأكيد إلى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. وقال كردي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لا احد يستطيع الوقوف أمام محمود الخطيب فى انتخابات الاهلي بسبب الإنجازات التي يحققها فى الفترة الحالية ويجب الفصل بين الخطيب كلاعب وعمله الإداري". وأضاف: "كرسي رئاسة النادي الأهلي ليس بالعادي فهو عظيم ومن الصعب على اى شخص منافسة الخطيب فى الوقت الحالي".

كانت هذه تفاصيل خبر كردي: لا أحد يستطيع منافسة "الخطيب" على رئاسة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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