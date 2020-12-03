باريس سان جيرمان يهزم يونايتد بثلاثية ويقترب من التأهل 

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا مستحقًا على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وتقدم الفريق الباريسي أولا بهدف مُبكر سجله البرازيلي نيمار دا سيلفا عند الدقيقة السادسة، قبل أن يتمكن ماركوس راشفورد من تعديل الكفة في الدقيقة 32.



ونجح البرازيلي الأخر ماركينيوس في إعادة سان جيرمان للتقدم، بعدما استغل دربكة داخل منطقة جزاء اليونايتد ليضع الكرة داخل مرمى الحارس دي خيا مع حلول الدقيقة 69.



وتمكن نيمار من تأمين فوز فريقه بتسجيله هدفًا ثالثًا في الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة، مستغلا تمريرة متقنة قدمها له رافينيا ألكنتارا.



وكان لايبزيغ الألماني قد حقق فوزًا مثيرّا على نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي في مباراة انتهت بأربعة أهداف لثلاثة.



ورغم الهزيمة، ظل مانشستر يونايتد متصدرًا لفرق المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على كل من باريس سان جيرمان الثاني ولايبزيغ الثالث، في حين يحتل إسطنبول باشاك شهير المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

المصدر: وكالات