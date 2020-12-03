الامارات | انطلاق ماراثون جيت سكي للمحترفين والهواة في عجمان غداً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد كورنيش عجمان، غداً، انطلاق مهرجان عجمان البحري الثاني بسباق «ماراثون جيت سكي»، الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يشرف على الفعاليات للعام الثاني على التوالي، وبدعم وتنسيق مع شرطة عجمان، وشرطة دبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل. وأعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالسباق، عبر الموقع الرسمي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وذلك للمشاركين في فئتين اثنتين: الفئة المفتوحة للمحترفين (جالس) لمدة 105 دقائق، والمخضرمين الهواة (جالس) فوق 40 عاماً لمدة 60 دقيقة بجوائز تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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