الامارات | نادي العين للشطرنج ينظم مهرجان «الثاني من ديسمبر» بمشاركة إسرائيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي العين للشطرنج ينظم مهرجان «الثاني من ديسمبر» بمشاركة إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، بطولة الشطرنج السريع «أونلاين»، ضمن مهرجان الثاني من ديسمبر، الذي ينظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، احتفالاً بيوم الشهيد واليوم الوطني الـ49. وشارك في بطولة الشطرنج السريع 62 لاعباً ولاعبة من 11 دولة، هي: الإمارات، البحرين، عُمان، الكويت، اليمن، السودان، سورية، أوكرانيا، إسرائيل، الهند وسيريلانكا.

وشهدت المنافسات مشاركة نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج، دان كاليسكي، برفقة لاعب الشطرنج الإسرائيلي، ليمريك كاغانسكي، المصنف أستاذاً دولياً. وواجه كاليسكي لاعب نادي العين للشطرنج، حمودة بن حمودة، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل، بينما فاز علي حمدان الشريفي على الأستاذ الدولي الإسرائيلي ليمريك كاغانسكي.

وأكد حكم الشطرنج، أحمد النعيمي، سير البطولة بصورة جيدة دون إشكاليات ومخالفات، موضحاً: «دائماً البطولات التي تُقام (أونلاين) تكون عُرضة للمخالفات التي يرتكبها اللاعبون بلجوئهم واستعانتهم بمواقع الشطرنج لمساعدتهم أثناء سير اللعب، وهي أمور تحدث لكنها لم تحصل، ولعب الجميع بطريقة احترافية وبقوة وأمانة».

وجاءت نتائج بطولة الشطرنج السريع جيدة للاعبي العين، حيث حقق الشريفي المركز الأول، وحلّ العماني خالد الحديدي ثانياً، بينما جاء الكويتي مشعل الزيد ثالثاً.

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