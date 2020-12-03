الامارات | مدرب العين: لم نستحق الحصول على أي شيء أمام بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: لم نستحق الحصول على أي شيء أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو، إنهم كانوا فريقاً عادياً، خلال الخسارة الكبيرة 4-1، أمام بني ياس، أول من أمس، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي. وتابع بيدرو، في المؤتمر الصحافي: «لم نستحق الحصول على أي شيء أمام بني ياس». وأضاف: «تلقينا هزيمة قاسية، والخصم يستحق النتيجة والأداء، ويتوجب علينا الاستمرار في العمل لمواجهتنا القادمة أمام عجمان في كأس رئيس الدولة». وأضاف: «كان من الممكن أن أتحدث عن الأعذار والغيابات التسعة، لن أتهرب من مسؤوليتي، وسنعمل على تصحيح الوضع».

في المقابل، أعرب مدرب بني ياس، الروماني إيسيلا، عن سعادته الكبيرة بالفوز، وقال في المؤتمر الصحافي: «السر وراء الفوز يكمن في الطريقة الهجومية التي بدأ بها الفريق اللقاء، والتي قادتنا إلى تسجيل هدفين في أول خمس دقائق».

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