- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: لم نستحق الحصول على أي شيء أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو، إنهم كانوا فريقاً عادياً، خلال الخسارة الكبيرة 4-1، أمام بني ياس، أول من أمس، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي. وتابع بيدرو، في المؤتمر الصحافي: «لم نستحق الحصول على أي شيء أمام بني ياس». وأضاف: «تلقينا هزيمة قاسية، والخصم يستحق النتيجة والأداء، ويتوجب علينا الاستمرار في العمل لمواجهتنا القادمة أمام عجمان في كأس رئيس الدولة». وأضاف: «كان من الممكن أن أتحدث عن الأعذار والغيابات التسعة، لن أتهرب من مسؤوليتي، وسنعمل على تصحيح الوضع».
في المقابل، أعرب مدرب بني ياس، الروماني إيسيلا، عن سعادته الكبيرة بالفوز، وقال في المؤتمر الصحافي: «السر وراء الفوز يكمن في الطريقة الهجومية التي بدأ بها الفريق اللقاء، والتي قادتنا إلى تسجيل هدفين في أول خمس دقائق».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مدرب العين: لم نستحق الحصول على أي شيء أمام بني ياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.