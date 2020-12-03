الامارات | كرونسلاف: من الصعب الفوز على كلباء.. والنقطة «جيدة»

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: من الصعب الفوز على كلباء.. والنقطة «جيدة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق النصر، الكرواتي كرونوسلاف، إنه «كان من الصعب الفوز على فريق مثل كلباء» مؤكداً رضاه عن نقطة التعادل 3-3، وأوضح، في المؤتمر الصحافي: كلباء ظهر معظم دقائق المباراة كفريق جيد ومنظم، خصوصاً بعد تمكنه من التقدم بالنتيجة. وأشاد بلاعبي فريقه لتميزهم، خصوصاً في الشوط الثاني، متمنياً أن يستمروا بالمردود الفني نفسه في المباريات المقبلة.

في المقابل، وصف مدرب اتحاد كلباء، الأورغوياني خورخي دا سيلفا، نقطة التعادل بالغالية، مشيراً إلى أن فريقه أضاع فرصاً عدة في الشوط الأول، وكان بإمكانه أن يهز شباك العميد فيها، ويسجل أهدافاً أخرى. وأضاف، في المؤتمر الصحافي، أن الأخطاء الدفاعية في الشوط الثاني، كانت وراء عودة العميد.

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