الامارات | الكرنفال الختامي لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في ضيافة السعودية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الكرنفال الختامي لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في ضيافة السعودية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن السعودية، اليوم، المحطة الختامية الـ12 لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ27، والتي تقام دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل، وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كل المضامير العربية والعالمية.

ويحتضن ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض تحت إجراءات احترازية محكمة وتدابير وقائية، أمسية الحفل الثاني، الذي يتضمن ثمانية أشواط بمشاركة 76 خيلاً في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية في المضامير السعودية، وذلك تأكيداً على المكانة المرموقة للكأس الغالية، وامتداداً للاحتفالات المشتركة بين الإمارات والمملكة باليوم الوطني الـ49، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين.

وينطلق برنامج الحفل بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة»، وسط مشاركة 13 خيلاً لمسافة 1200 متر، بمجموع جوائز 50 ألف ريال سعودي، والمخصص للخيول بعمر ثلاث سنوات، ويليه الشوط الثاني للخيول الأصيلة «مفتوح» والمخصص للمهور والمهرات بعمر ثلاث سنوات، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 10 خيول، وبمجموع جوائز 50 ألف ريال.

في المقابل، يقام سباق الشوط الثالث للخيول السعودية الأصل والمنشأ للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1400 متر، بمجموع جوائز 50 ألف ريال سعودي، وبمشاركة تسعة خيول، في حين ينطلق سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر وبمجموع جوائز 50 ألف ريال وبمشاركة ستة خيول.

ويقام الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر بمجموع جوائز 50 ألف ريال وبمشاركة 10 خيول، كما يقام الشوط السادس للخيل العربية للمهور والمهرات «تكافؤ تصنيف 1 - 70» من عمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر بمجموع جوائز 50 ألف ريال وبمشاركة 13 خيلاً، فيما يشهد الشوط السابع المقام للخيل العربي « تكافؤ تصنيف 70-90»، والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر بمجموع جوائز 50 ألف ريال، وبمشاركة ستة خيول.

ويجمع الشوط الثامن لقاء الأقوياء في السباق الرئيس على لقب المحطة الختامية، وسط مشاركة تسعة خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل التي سجلت مشاركات مميزة في السباقات العالمية، حيث يقام السباق لمسافة 1800 متر، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق وبمجموع جوائز 300 ألف ريال سعودي.

ومن أبرز الخيول المشاركة في الشوط الرئيس «صخر الخالدية» المملوك للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بطل النسخة الماضية، ويقوده الفارس عادل الفريدي.

وقال المشرف العام على سلسلة سباقات الكأس، فيصل الرحماني، في تصريح صحافي: «سجلت الكأس الغالية العديد من المنجزات في المحطات السابقة التي أقيمت في أعرق وأهم المضامير العالمية، كما أن اقامة محطة السعودية للعام الثالث على التوالي تدل على مكانة العلاقات التاريخية بين الإمارات والسعودية، وتتزامن مع الاحتفالات الوطنية المشتركة باليوم الوطني التاسع والأربعين لتأسيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة، وتدل الاحتفالات السعودية على التعبير الصادق لعمق مشاعر المحبة والاعتزاز، والتجسيد الحقيقي للرؤى المشتركة والمصير الواحد».

• «صخر الخالدية» أبرز المرشحين للقب الشوط الثامن والرئيس.

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