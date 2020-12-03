الامارات | احتفالية مميزة لأصحاب الهمم باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية مميزة لأصحاب الهمم باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم باليوم الوطني الـ49، بمشاركة عدد من اللاعبين ومدربيهم وأولياء الأمور، وذلك في مقر النادي الجديد، واشتملت الاحتفالية على مسيرة لفرق النادي، وفقرة أداء النشيد الوطني الإماراتي، وإقامة ورشة العمل الفنية على هامش الفعالية، وتضمنت أعمالاً فنية يدوية في الرسم والتلوين، وكذلك مسابقات ثقافية ورياضية قصيرة، وفقاً للإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشاركين.

وقالت عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس إدارة النادي، سمية السويدي، في تصريح صحافي، إن إدارة النادي تعمل على استقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم من ذوي المهارات الرياضية والفنية والثقافية، وتقديم الدعم الذي يستحقونه.

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