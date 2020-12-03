شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا.. نتائج جميع مباريات اليوم (8 مواجهات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استكملت اليوم الأربعاء مباريات المرحلة الخامسة بدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث أقيمت 8 مباريات وانتهت جميعها منذ قليل. ويعتبر أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان ومباراة إشبيلية ضد تشيلسي بالإضافة إلى مباراة بروسيا دورتموند ضد لاتسيو. وفيما يلى نتائج جميع مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا: المباراة النتيجة بلدية اسطنبول ضد ار بى ليبزيج 3- 4 لصالح ار بى ليبزيج مان يونايتد ضد باريس سان جيرمان 1- 3 لصالح باريس سان جيرمان فيرينكفاروسي ضد برشلونة 0- 3 لصالح برشلونة كلوب بروج ضد زينيت 3- 0 لصالح كلوب بروج كراسنودار ضد رين 1- 0 لصالح كراسنودار بروسيا دورتموند ضد لاتسيو 1- 1 يوفنتوس ضد دينامو كييف 3- 0 لصالح يوفنتوس اشبيلية ضد تشيلسي 0- 4 لصالح تشيلسي الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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