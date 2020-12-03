شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك يقترب من ضم أمير عادل.. وبن شرقي لن يرحل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن اللجنة اقتربت من ضم صفقات سوبر للفريق وفي مقدمتها أمير عادل، الذي ترغب جماهير الزمالك في ضمه.
وأكد أن ضم أمير عادل يتوقف على الروية الفنية لباتشيكو، موضحا أن النادي لن يضم أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني.
وشدد يونس، على أن المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق متعاقد مع الزمالك ولن يرحل عن النادي.
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