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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على بيع محمد حسن لنادي سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على انتقال محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف نادي سيراميكا مقابل مليونين ونصف المليون جنيه.
جاء ذلك بعد المفاوضات التي تمت في الساعات الماضية بين عبدالحليم على مدير الكرة بالزمالك، ومعتز البطاوي المشرف على الكرة بنادي سيراميكا.
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