شكرا لقرائتكم خبر عن عرش «زيدان» يهتز في مدريد بعد السقوط الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ماركا الإسباني، أن ريال مدريد يفكر الإطاحة بمدربه الفرنسي زين الدين زيدان، عقب الخسارة التي تلقاها الفريق مساء أمس أمام شاختار دونيتسك بهدفين نظيفين خلال جولات مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وأكد التقرير، أن إدارة النادي الملكي تبحث حاليا عدد من السير الذاتية تحسبا لاتخاذ قرارا رسيما بإقالة المدرب الفرنسي خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها على المستوين المحلي والأوروبي.
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