شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يفوز على إسطنبول باشاك شهير «4-3» في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق لايبزيج الألماني فوزًا مثيرًا على حساب نظيره إسطنبول باشاك شهير، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليحافظ الفريق الألماني على فرصته في التأهل.

وفرط لايبزيج في تقدمه بهدفين قبل أن يحرز ألكسندر شورلوت هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنحه الفوز 4-3 على مضيفه إسطنبول باشاك شهير.

وأحرز شورلوت هدفه بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء بعدما انتفض الفريق التركي وأدرك التعادل 3-3 عبر عرفان قهوجي.

ومنحت ثنائية يوسف بولسن ونوردي موكيلي التقدم 2- صفر للايبزيج في الشوط الأول، وجعل داني أولمو النتيجة 3-1، لكن الفريق التركي قلص الفارق مرتين قبل أن يدرك التعادل 3-3 عبر ثلاثية لقهوجي.

ورفع لايبزيج، الذي بلغ قبل النهائي الموسم الماضي، رصيده لتسع نقاط متساويا مع مانشستر يونايتد المتصدر الذي يواجه باريس سان جيرمان، يملك ست نقاط، في وقت لاحق اليوم. وودع باشاك شهر دوري الأبطال وله ثلاث نقاط فقط.