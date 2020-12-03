الـحـسـم في «الجوهرة»

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شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة وظهرت خطورة الاتحاد في الثنائي غاري رودريغيز ورومارينهو، نتج عنه هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة ماكرة من غاري يضع رومارينهو أمام المرمى الشبابي ليودعها في الشباك كهدف أول للاتحاد، وفي الشوط الثاني انتفض الشباب وأدرك التعادل مبكراً بعد عرضية عبدالله الحمدان لتجد جوانكا الذي لم يتردد في إرسالها في الشباك الاتحادية كهدف تعادل (د: 46)، واحتسب الحكم أحمد الكاف ركلة جزاء للشباب تقدم لها بانغيا وتصدى لها الحارس الاتحادي مارسيلو غروهي (د: 55)، ومن ثم أضاف الشباب الهدف الثاني عن طريق عبدالله الحمدان (د: 79)، ليرد الاتحاد بالهدف الثاني والتعادل من غاري رودريغيز (د: 82)، وبعد ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم أحمد الكاف عن نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2.
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