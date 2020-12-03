شكرا لقرائتكم خبر عن قلق وحداوي من إصابة جوستافو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - على الرغم من الفوز المعنوي الذي حققه فريق الوحدة على نظيره الباطن في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنتيجة 3/1، بعد 4 هزائم متتالية إلا أن الشارع الوحداوي لا يزال ينتابه الخوف والقلق على فريقه في مواجهة الأحد القادم أمام الاتحاد من استمرار الأخطاء الدفاعية، وخصوصا من عبدالله الحافظ، ومحمد العمري، ونايف كريري، إذ ظهر على هذا الثلاثي الارتباك، إضافة إلى قصور في واجبات خط الوسط الذي لا يزال عاجزا عن خلق فرص حقيقية للمهاجمين.

من جهة ثانية، تتحدد مشاركة اللاعب جوستافو (المصاب) في المباراة خلال تدريب غد (الجمعة) بعد التأكد من جاهزيته وشفائه الكامل من الإصابة التي يعاني منها.

وميدانيا، دعم المدير الفني ايفون فييرا، خط الوسط بمحورين؛ وليد باخشوين، ومحمد القرني، من أجل إغلاق منطقة الوسط أمام الخصم، وعدم فتح الملعب أمامه، والمساهمة في التنظيم الدفاعي.