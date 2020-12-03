شكرا لقرائتكم خبر عن قلق وحداوي من إصابة جوستافو والان مع التفاصيل
من جهة ثانية، تتحدد مشاركة اللاعب جوستافو (المصاب) في المباراة خلال تدريب غد (الجمعة) بعد التأكد من جاهزيته وشفائه الكامل من الإصابة التي يعاني منها.
وميدانيا، دعم المدير الفني ايفون فييرا، خط الوسط بمحورين؛ وليد باخشوين، ومحمد القرني، من أجل إغلاق منطقة الوسط أمام الخصم، وعدم فتح الملعب أمامه، والمساهمة في التنظيم الدفاعي.
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