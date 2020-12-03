ديربي جدة يشعل دوري الطائرة

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جدة - خالد شويل - تقام اليوم (الخميس) مواجهة من العيار الثقيل تجمع الأهلي بشقيقه الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، إذ ستقام المواجهة على صالة وزارة الرياضة بجدة في السادسة مساء، ويقودها يعقوب السبت (حكم أول)، وأحمد الرجب (حكم ثان)، وسامي أمين (مسجلاً)، إذ يدخل الأهلي هذا اللقاء متصدرا الترتيب العام بـ27 نقطة، ويسعى لمواصلة انتصاراته وتمسكه بالصدارة، خصوصا أنه يملك الإمكانات الفنية والخبرة من خلال تواجد نخبة من النجوم يتقدمهم إبراهيم مجرشي، وأسعد عزوز، وسعد الغزواني، وماجد الجهني، خلاف ذلك تميز لاعباه المحترفان بالضربات الساحقة وحائط الصد. في المقابل يبحث الاتحاد، الذي يحتل المركز الرابع بـ19 نقطة، عن الاقتراب من دائرة المنافسة بعد فوزه الأخير على الوحدة الذي رفع من معنويات الاتحاديين ويسعى لإيقاف الأهلي. ويبرز في الفريق سامي صامطي، وبندر الزهراني، ووسام الجهني، إضافة لمحترفيه الأجانب. ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسا قويا بين الطرفين.

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