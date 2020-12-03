شكرا لقرائتكم خبر عن صراع القمة والقاع يجمع الهلال بالفتح وأبها بالنصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ما بين صراع على قمة الدوري وصراع على الهروب من المؤخرة، تختتم لقاءات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الخميس)، بلقاءين؛ حيث يستضيف الوصيف الهلال نظيره الفتح (رابع الدوري) عند الساعة 5:40 على استاد الملك فهد الدولي، فيما يستضيف أبها (المركز الـ14) نظيره النصر (المركز الـ15) عند الساعة 3:35 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

بمعنويات عالية بعد تحقيقه كأس الملك، يعود الهلال لمنافسات دوري المحترفين باستضافة فريق الفتح، ويسعى الهلال لاستعادة صدارته حيث يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، ولم يذق الفريق طعم الخسارة، وله من الأهداف 8 وعليه هدف وحيد كأقوى خط دفاع في الدوري. أما فريق الفتح فيدخل اللقاء بعد فوزه القوي على جاره الاتفاق برباعية نظيفة ليصل للنقطة العاشرة وفي المركز الرابع، حيث انتصر في 3 لقاءات وتعادل في لقاء وخسر لقاء آخر، وله من الأهداف 13 هدفاً كأقوى خط هجوم، فيما ولجت مرماه 8 أهداف، ويطمح الفريق لتحقيق الفوز وإلحاق الهزيمة الأولى بحامل اللقب والوصول لوصافة الترتيب.

سبق أن التقى الفريقان في 22 لقاء في دوري المحترفين، كانت الأفضلية للهلال بفوزه في 17 لقاء، فيما فاز الفتح في لقاءين فقط، وتعادلا في 3 لقاءات، وشهدت مواجهاتهما إحراز 80 هدفاً، كان نصيب الهجوم الهلالي 57 هدفاً، فيما أحرز هجوم الفتح 23 هدفاً.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، يسعى النصر لتذوق طعم الفوز الثاني والهروب من مراكز المؤخرة، حيث يحتل الفريق المركز الـ15 برصيد 3 نقاط فقط حصدها من فوز وحيد و4 هزائم، وله من الأهداف 4 وعليه 7، أما صاحب الأرض (أبها) فيطمح للهدف ذاته بتحقيق فوزه الثاني في الدوري والهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 4 نقاط جمعها من انتصار وتعادل و3 خسائر، وله من الأهداف 5 وعليه 9.

سبق أن التقى الفريقان في 4 مواجهات في دوري المحترفين، انتصر النصر في 2 وفاز أبها في لقاء وتعادلا في لقاء، وأحرز هجوم النصر 8 أهداف، فيما أحرز هجوم أبها 3.