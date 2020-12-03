الاتحاد الألماني يرفض التعليق على بقاء لوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتز كيلر مجددا التعليق بشأن المنتخب الألماني ومديره الفني يواخيم لوف، وذلك بعد يومين من إعلان الاتحاد مواصلة الاعتماد على لوف، ليقود المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقررة في العام المقبل. وقال كيلر خلال إحدى الفعاليات الخاصة بكرة القدم للهواة أقيمت أمس في فرانكفورت «لا نتحدث بشأن المنتخب الوطني ولا نتحدث أيضا بشأن الهزيمة 0-6 في أشبيلية أمام المنتخب الإسباني، رغم أن ذلك كان سيبدو جذابا للغاية لواحد أو اثنين». وأضاف «نرغب اليوم في تسليط التركيز على أبطال كرة القدم». وكانت مديرة الاتحاد الألماني مريام بيرله قالت في وقت سابق إنه لن يجرى الإجابة على أي أسئلة متعلقة بيواخيم لوف أو المنتخب خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدة «الهواة يستحقون اهتمامنا وتقديرنا التام». وكان الاتحاد الألماني قد أعلن الاثنين الماضي أن لوف سيستمر في منصبه، وذلك رغم الهزيمة الكارثية للمنتخب أمام نظيره الإسباني 0-6، وهي الأسوأ للمنتخب الألماني خلال 89 عاما. وذكرت صحيفة (بيلد) أمس، نقلا عن مصادر في مجلس إدارة الاتحاد، أن كيلر حاول إقناع لوف بالرحيل عقب كأس الأمم الأوروبية المقررة في العام المقبل، بدلا من الاستمرار حتى كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

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