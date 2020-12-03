شكرا لقرائتكم خبر التأهل يراود 20 فريقا بالدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع اقتراب دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي من خط النهائية، أصبح عدد من الفرق على وشك التأهل للدور التالي، فيما تنتظر فرق أخرى الخروج من البطولة رسميا عبر مباريات الجولة الخامسة اليوم.

وقد لا تكون بطولة الدوري الأوروبي هي البطولة المفضلة لدى ميلان الإيطالي العملاق الذي يتصدر الدوري الإيطالي حاليا، ولكن الفريق يستطيع العبور إلى الدور التالي حال نجاحه اليوم أمام سلتيك الأسكتلندي، حيث تجمع المباراة بين بطلين سابقين للقارة الأوروبية.

ويحتل ميلان المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف ليل الفرنسي، ونقطة واحدة أمام سبارتا براغ التشيكي، فيما يتذيل سلتيك المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ولا يحتاج ميلان إلى الفوز فقط على سلتيك، وإنما أيضا لخسارة سبارتا براغ أمام ليل، ليتأهل الفريق الإيطالي إلى دور الـ32.

وكانت فرق روما الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وليستر سيتي الإنجليزي وهوفنهايم الألماني تأهلت رسميا إلى دور الـ32 قبل مباريات اليوم.

وإلى جانب ميلان، يستطيع 19 فريقا آخر العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ويستطيع نابولي الإيطالي متصدر المجموعة السادسة التأهل حال فوزه على ألكمار الهولندي اليوم علما بأن ألكمار فاز 1-0 في الجولة الأولى.

ويقتسم ألكمار المركز الثاني في المجموعة مع ريال سوسييداد (7 نقاط لكل منهما )بفارق نقطتين خلف نابولي فيما يتذيل ريجيكا الكرواتي بلا رصيد بعدما مني بالهزيمة في مبارياته الأربع.

ويستضيف سوسييداد فريق ريجيكا في المباراة الثانية بالمجموعة.

وإذا تجنب توتنهام الهزيمة أمام مضيفه لاسك لينز النمساوي اليوم، سيصبح ثالث فريق إنجليزي يعبر إلى الأدوار الإقصائية.

كما يحتاج أنتويرب البلجيكي (يملك نفس رصيد توتنهام 9 نقاط) في المجموعة العاشرة، إلى التعادل أمام ضيفه لودوجوريتش البلغاري ليتأهل.

ومن المنتظر أن يغيب المدافع البرازيلي ديفيد لويز عن صفوف أرسنال في مباراته أمام رابيد فيينا النمساوي.

ويستطيع مولده النرويجي التأهل للمجموعة الثانية إذا حقق الفوز على ضيفه دوندالك الذي خسر جميع مبارياته.

ويرجح أن يحسم ليستر سيتي صدارة المجموعة السابعة عندما يواجه مضيفه زوريا لوهانسك، فيما يحتاج آيك أثينا اليوناني للفوز على سبورتنج البرتغالي في المباراة الأخرى بالمجموعة، للحفاظ على آماله في التأهل.

ويحل باير ليفركوزن الألماني ضيفا على نيس الفرنسي، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل من المجموعة الثالثة، فيما سيكون التعادل كافيا لفريق سلافيا براغ التشيكي أمام هابويل الإسرائيلي.

ويهيمن رينجرز الأسكتلندي وبنفيكا البرتغالي على المجموعة الرابعة ويمكنهما التقدم خطوة أخرى على طريق التأهل من خلال مباراتيهما أمام ضيفيهما ستاندرد لييج البلجيكي وليخ بوزنان البولندي على الترتيب.

ويستطيع غرناطة الإسباني مواصلة مشواره إذا تجنب الهزيمة أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي.

كما يستطيع باوك سالونيكا اليوناني الضغط على آيندهوفن إذا حقق الفوز على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي في المباراة الثانية بالمجموعة الخامسة.

وتأهل هوفنهايم فعليا، وقد يصبح لاعبه مؤنس دبور الهداف التاريخي لدور المجموعات إذا سجل هدفا في ريد ستار بلجراد الصربي، علما بأن ريد ستار يحتاج إلى نقطة التعادل للتأهل من المجموعة الـ12. وتشهد المباراة الثانية في المجموعة مواجهة جينت وسلوفان ليبريتش.

وفي المجموعة الـ11، يستضيف فينورد الهولندي، دينامو زغرب الكرواتي، ويلتقي سيسكا موسكو الروسي مع فولفسبورج الألماني.

وفي المجموعة التاسعة، يستضيف كاراباخا، تل أبيب الإسرائيلي، فيما يستضيف سيفا سبور التركي، فياريال الإسباني.

وفي المجموعة الأولى، يحل يانج بويز السويسري ضيفا على روما الإيطالي، فيما يلتقي كلوج الروماني مع سيسكا البلغاري.