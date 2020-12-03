أحقية الشحات في اللعب بالسوبر الأفريقي

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وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أمس أن كاف ذكر في خطابه أن إيقاف حسين الشحات يسري من بداية النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الأفريقي المقررة أمام فريق نهضة بركان المغربي.وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية 2 - 1.
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