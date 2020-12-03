دولي اليد يخطط لإقامة المونديال بحضور جماهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى يتوقع أن تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر بحضور جماهير.

وقال مصطفى (76 عاما) في تصريحات لصحيفة (سبورت بيلد) الألمانية الصادرة أمس «نخطط حاليا لتنظيم البطولة بحضور جماهير، بالطبع ليس بكامل الطاقة الاستيعابية، ولكن اعتمادا على الملعب ووضع (كوفيد-19)».

وأثارت إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل جدلا في ضوء الوضع غير المؤكد بسبب جائحة كورونا

وأعرب محترفون ألمان وأندية البوندسليجا أخيرا عن شكوكهم، لكن الاتحاد الألماني لكرة اليد لم يشكك في المشاركة في البطولة.

وقال مصطفى «هناك الكثير من المناقشات، خاصة في ألمانيا، بعد أن أثبت المنتخب الوطني حالات إيجابية عقب مباراة دولية، لكن الظروف في بطولة كأس العالم ستكون مختلفة تماما. لذلك آمل أن يرى الجميع ذلك».

وكان مصطفى قد أوضح في تصريحات لصحيفة (مانهايمر مورجن) الألمانية الصادرة الاثنين الماضي خطة النظافة المقرر تطبيقها خلال انعقاد المونديال، وقال «سيتعين على اللاعبين الخضوع لاختبار المستضد فور وصولهم للمطار، يتبعه اختبار (بي سي آر) في الفندق»، موضحا أن الهدف من ذلك هو استبعاد خطر الإصابة بالعدوى داخل الفقاعة الصحية المخطط إقامتها منذ البداية، مضيفا «إنه من المقرر إجراء اختبارات كل 72 ساعة خلال البطولة»، وقال: «سيكون موظفو الفندق أيضا جزءا من الفقاعة. لن يسمح بأي اختلاط خارجي».