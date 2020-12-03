شكرا لقرائتكم خبر اليابان تتطلع لإقامة الأولمبياد بحضور المشجعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو أن اليابان لا تزال تأمل في توافد المشجعين الأجانب لحضور فعاليات الدورة التي أجلت إلى العام المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت اللجنة في تقرير موقت قدمته أمس، أنه وفقا للتدابير الوقائية للتصدي لانتشار العدوى، ستجرى مطالبة جميع الرياضيين والزوار بارتداء الكمامات.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة توشيرو موتو، «إن القرار الخاص بعدد المشجعين الذين سيسمح بحضورهم في مختلف المنافسات، سيتخذ في العام المقبل».

وسيتحتم على الرياضيين تقديم نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة بهم بتاريخ لا يتجاوز 72 ساعة من وصولهم إلى اليابان.

وبعدها يخضع الرياضيون للفحص كل 4 أو 5 أيام، على أن تكون المغادرة عقب انتهاء مشاركتهم في منافسات الدورة.