ستيفانو يعود لقيادة تدريبات ميلان

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وكانت الفحوص قد كشفت إصابة بيولي بعدوى كورونا في 14 نوفمبر الماضي وخضع للعزل، وقد تردد أنه لم يعان من أي أعراض، وبعدها بيومين، أظهرت الفحوص إصابة موريلي بالعدوى أيضا.وكان دانييلي بونيرا مدافع الفريق السابق، والذي حصل على رخصة التدريب في سبتمبر الماضي، قد تولى قيادة الفريق في المباراتين اللتين فاز فيهما على نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي، وكذلك المباراة التي تعادل فيها مع ليل الفرنسي في الدوري الأوروبي.
ويلتقي ميلان فريق سلتيك الأسكتلندي اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وكان بيولي (55 عاما) قد تولى تدريب ميلان في أكتوبر 2019، خلفا لماركو جيامباولو.
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