شكرا لقرائتكم بيراميدز يكشف حقيقة ضم أمير عادل وصورته مع ممدوح عيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادى بيراميدز أن الصورة المتداولة التى تجمع ممدوح عيد رئيس النادى السماوى وأمير عادل المرشح للانضمام للزمالك قديمة ومن 3 سنوات، مؤكدا أن ممدوح عيد موجود دائما بأوروبا ويقوم بالتصوير مع عدد من نجوم أوروبا ويضعها على إنستجرام وتلك الصورة قديمة .

وتداول عدد من النشطاء عبر مواقع السوشيال الميديا صورة تجمع بممدوح عيد وأمير عادل مؤكدين انضمامه لبيراميدز، إلا أن عمرو بسيونى أبدى اندهاشه الشديد من الصورة وارتباطها بتوقيع اللاعب لناديه .

ونفى بسيونى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوى، دخول الزمالك فى مفاوضات من قريب أو بعيد مع بيراميدز بشأن انتقال نبيل عماد دونجا للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدا انه تربطه علاقة صداقة قوية بأمير مرتضى منصور المشرف السابق على فريق الكرة بالزمالك مشددا أنه بذل مجهودا كبيرا من أجل ظهور الفريق بشكل جيد خلال الموسم والنصف الذى قضاه كمشرف على الفريق وحصل من خلالها على 5 بطولات وهو ما يعد إنجازا بكل المقاييس

وكشف مدير التعاقدات ببيراميدز أن إدارة ناديه لم تطلب التعاقد مطلقا مع مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك خاصة وأن الفريق الأبيض كان يستعد خلال الفترة الماضية لنهائى دورى أبطال أفريقيا .