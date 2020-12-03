شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: نحتاج حارس ومهاجم ومساك.. وهدفنا تثبيت القوام الأساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن هدف ناديه كان تثبيت القوام الرئيسي بالإسماعيلي مثل عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي وقادرين على المنافسة في البطولة العربية. قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "نحتاج سردباك وحارس مرمى وقلب هجوم لتدعيم صفوف الإسماعيلي وهناك لاعب يجري كشف طبي الآن سيتم الإعلان عنه قبل غلق باب القيد". أردف: "بعض اللاعبين لم يجتازوا الكشف الطبي ولذلك صرفنا النظر عن التعاقد معهم أحدهم مصري والآخر أجنبي". أوضح: "أقول لجماهير الإسماعيلي أطمأنوا الصفقات ستتم وسندعم الفريق بكل احتياجاته قبل بدء الموسم الجديد". اختتم: "نجحنا في تجديد القوام الأساسي للإسماعيلي عبد الرحمن مجدي ومحمود البدري ولا يتبقى سوى عمر الوحش".

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