شكرا لقرائتكم وكيل حميد أحداد: المغربى يمتلك عرضا رسميا ولكنه يحب الزمالك وليس لديه مشكلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عزيز وكيل حميد أحداد لاعب فريق الزمالك أن اللاعب تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية بالسعودية والمغرب وقطر، وبالتحديد من شباب المحمدية المغربى، وأم صلال القطرى، ولكن كل المفاوضات فشلت بسبب عدم وصول رد من إدارة الزمالك على العروض.

أضاف عزيز، أن أم صلال عرض على اللاعب 400 ألف دولار مقابل الإعارة، و700 ألف على البيع النهائى ولكن إدارة الزمالك لم ترد علينا فى هذه العروض وماطلت لذلك فشلت كل المفاوضات والعروض .

وتطرق وكيل اللاعب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن أحداد عاد إلى مصر فى أخر لحظة، سبق وتم التواصل مع الغدارة 5 مرات لحسم موقف اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل، ولكن الإدارة لم ترغب فى استعادة اللاعب من عدمه، حتى أن اللاعب سبق وتواجد فى مصر بعد تحمل إدارة شباب المحمدية تكاليف تذكرة الطيران للحضور إلى مصر لحسم مصيره فى أحد المرات السابقة، ولكن لم يصل رد أيضا ولم نكن نعلم أن كان المدرب يعرف بتواجد أحداد فى القاهرة أم لا وقتها .

واختتم عزيز حديثه أن أحداد يحب الزمالك ولديه عقد مازال مستمرا، وليس لديه أى أزمة أو مشكلة فى اللعب للفريق الأبيض .