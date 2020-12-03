شكرا لقرائتكم الشيخ يعلق على توقيعه للزمالك وبيراميدز: أتمنى اللحاق قبل غلق القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى، عقب تدوال أنباء عن توقيعه لنادى الزمالك أو بيراميدز على انتقاله لنادى جديد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلا: حتى الآن لم أوقع لأى نادى وأتمنى التوقيع قبل غلق باب القيد".

رفض المفوض عن إدارة شئون الكرة من اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق، رغم توصية لجنة الكرة وترحيب اللاعب الشديد بالانضمام لنادى الزمالك، حيث عقد اللاعب فى الساعات الماضية جلسة مع وكيل أعماله وتواصل خلالها مع مسئولى الزمالك ولكن رفض فى النهاية المفوض عن إدارة شئون الكرة من اللجنة التى تدير الزمالك، التعاقد معه وجاء من أسباب الرفض تصريحاته السابقة ضد النادى الأبيض عندما كان لاعبا فى الأهلي.

من ناحية أخرى اعلن نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الفريق مشوار الموسم المقبل والذى يشارك الزمالك خلاله فى بطولتى الدورى وكأس مصر بخلاف بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كل من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد

الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثى – حازم امام – محمد عبد الشافى – احمد فتوح – عبد الله جمعة

الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقى – شيكابالا – اوناجم – مصطفى فتحى – كريم بامبو

الهجوم : مصطفى محمد – حميد احداد – عمر السعيد

فى سياق مختلف كشف مصدر داخل إدارة نادى الزمالك أن أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بالنادى يقود المفاوضات مع احمد الشيخ لاعب الأهلى السابق والذى تم الاستغناء عنه مؤخرا ورفع اسمه من قائمة الأهلى .

وأجرى أشرف قاسم عدة اتصالات مع احمد الشيخ لاقناعه بالتوقيع للزمالك، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسئولى الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم الامر سواء بالموافقة على الانضمام للزمالك أو رفض العرض المقدم من إدارة النادى الأبيض.

فوزى العريان المستشار القانونى للزمالك

من ناحية أخرى طلب محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الاوليمبى من لجنة الكرة بالنادى برئاسة أيمن يونس السماح له بالرحيل إلى فريق الإسماعيلى على سبيل الإعارة، فى ظل رغبته فى المشاركة فى المباريات للحفاظ على مكانه فى قائمة المنتخب الاوليمبى التى تستعد للمشاركة فى اوليمبياد طوكيو المقبلة.

وتحدث محمد صبحى مع ايمن يونس بشأن قبول عرض الإسماعيلى خاصة أن نادى الإسماعيلى متمسك بضم الحارس الشاب، ومن المنتظر أن يحصل محمد صبحى على رد من لجنة الكرة خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره، خاصة انه لا يشارك فى المباريات فى الزمالك منذ انضمامه بداية من الموسم الماضي.

فى سياق مختلف أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، عن تعاقد النادى مع حمزة المثلوثى الظهير الأايمن التونسى لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم الحالي.

ونشرت الصفحة قائلة : الزمالك يتعاقد مع الدولى التونسى حمزة المثلوثى لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد!

كما وصل المغربى حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة اليوم وذلك للانتظام مع الفريق استعدادا للموسم الجديد، عقب انتهاء اعارته لنادى الرجاء المغربى، وكان فى استقبال اللاعب باسم زيادة القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادى .