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شكرا لقرائتكم صورة.. ننشر استغناء الزمالك عن محمد حسن لسيراميكا كليوباترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على انتقال محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا مقابل مليونين ونصف المليون جنيه.
جاء ذلك بعد المفاوضات التي تمت في الساعات الماضية بين عبد الحليم علي مدير الكرة بالزمالك ومعتز البطاوي المشرف على الكرة بسيراميكا كليوباترا.
من ناحية أخرى قام الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك السابق بالتوقيع اليوم على ورقة المخالصة المالية والتى تفيد بحصوله على كافة مستحقاته من النادى عقب قرار الزمالك بالاستغناء عن اللاعب ورحيله عن صفوف الفريق لقيد المغربى حميد أحداد العائد من إعارة لنادى الرجاء المغربي.
وأبلغت إدارة الزمالك اللاعب الكونغولى كابونجو كاسونجو بالاستغناء عنه عقب مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى دورى ابطال افريقيا والتى حسمها الأهلى لصالح بهدفين مقابل هدف.
كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن قيام احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالحديث مع وكيل اعماله للبحث عن عرض أوروبى يسمح له بالرحيل عن الزمالك فى يناير المقبل، حيث اكد المصدر أن احمد سيد زيزو يرغب بشدة فى العودة لاوروبا مرة أخرى عقب عودته من البرتغال.
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