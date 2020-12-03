موعد مباراة السوبر الافريقي بين الاهلى ونهضة بركان

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة السوبر الافريقي قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل شبه نهائي تأجيل مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات السوبر الإفريقي. موعد مباراة السوبر الافريقي واستقر كاف على تحديد يوم 18 ديسمبر الجاري، موعدًا لإقامة المباراة المرتقبة على ملعب القاهرة الدولي، بعدما كان مقرر لها يوم 10 من نفس الشهر. موعد مباراة السوبر الافريقي ويرفض فريق نهضة بركان المغربى، خوض مباراة السوبر الإفريقى فى القاهرة، وطالب الاتحاد الإفريقى بإقامة المباراة على أرض محايدة أسوة بآخر بطولتين، إلا أن كاف رد بأن صاحب لقب دورى الأبطال من حقه استضافة كأس السوبر على أرضه. موعد مباراة السوبر الافريقي وكان النادي الأهلي حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك غريمه التقليدي بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد. موعد مباراة السوبر الافريقي فيما يخوض نهضة بركان، السوبر الإفريقي بصفته حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية"، على حساب بيراميدز، بعد الفوز عليه بالمباراة النهائية بهدف دون مقابل. قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل شبه نهائي تأجيل مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات السوبر الإفريقي.واستقر كاف على تحديد يوم 18 ديسمبر الجاري، موعدًا لإقامة المباراة المرتقبة على ملعب القاهرة الدولي، بعدما كان مقرر لها يوم 10 من نفس الشهر.ويرفض فريق نهضة بركان المغربى، خوض مباراة السوبر الإفريقى فى القاهرة، وطالب الاتحاد الإفريقى بإقامة المباراة على أرض محايدة أسوة بآخر بطولتين، إلا أن كاف رد بأن صاحب لقب دورى الأبطال من حقه استضافة كأس السوبر على أرضه.وكان النادي الأهلي حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك غريمه التقليدي بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.فيما يخوض نهضة بركان، السوبر الإفريقي بصفته حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية"، على حساب بيراميدز، بعد الفوز عليه بالمباراة النهائية بهدف دون مقابل.

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