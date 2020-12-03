شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: تصالح حسين الشحات ومصطفى محمد بمبادرة فتوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إبراهيم فايق أنه تمت مصالحة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومصطفى محمد لاعب الزمالك بوساطة أحمد فتوح لاعب الزمالك ، بعد الأزمة التي نشبت بينهما على هامش نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي جمع الأهلي والزمالك وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف وتتويجه بالأميرة الإفريقية.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "فتوح يرتبط بعلاقة قوية بالثنائي حسين الشحات ومصطفى محمد والاثنين أزالوا الرواسب التي حدثت بينهما بعد المشاجرة التي وقعت بينهما عقب انتهاء المباراة النهائية لدوري الأبطال.

ونشبت مشاجرة بين الشحات ومصطفى بعد انتهاء مباراة القطبين بنهائي افريقيا، وهي المشادة التي تسببت في تعضها للطرد وإيقافهما من قبل الاتحاد الإفريقي لمدة مباراتين.