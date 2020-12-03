شكرا لقرائتكم أيمن يونس: نسعى لتعديل عقود أوباما وشيكابالا وأبو جبل ليليق بمجهودهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك عن رغبة اللجنة فى تعديل عقود بعض لاعبى الفريق مثل يوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أبو جبل لانهم يحصلون على مقابل مادى لا يليق بمجهودهم مع الزمالك طوال الموسم.

وقال أيمن يونس فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك : سيتم صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة يوم السبت المقبل لإزالة أى رهبة داخل اللاعبين من تغيير الوضع الإدارى فى الزمالك.

وعن إمكانية ضم احمد الشيخ وصالح جمعة وامير عادل للزمالك فقال أيمن يونس : الأسماء الثلاثة مطروحة امامنا ومن الممكن ضم لاعب منهم فى فترة الانتقالات الحالية، ولكن لجنة الكرة اشترطت أن يتم اختبار اللاعبين فى الملعب أولا قبل التعاقد وكذلك رأى البرتغالى باتشيكو.

فيما قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق هو صاحب الكلمة الاولى والأخيرة فى صفقات اللاعبين، مؤكدا عبر برنامج زملكاوى على قناة الزمالك: أن اللجنة لن تضم أى لاعب الا بموافقة باتشيكو.

وأضاف يونس أن ما يقال عن رحيل بن شرقى عن الفريق امر عار تماما من الصحة، مشددا على أن اللجنة تضع فى أولوياتها الحفاظ على قوام الفريق، واهمها تجديد عقود اللاعبين وفى مقدمتهم فرجانى ساسى ويوسف أوباما.

وشدد أيمن يونس على انه يتمنى أن تقام انتخابات النادى فى اسرع وقت لاختيار مجلس منتخب مؤكدا أن الزمالك يستحق مجلس منتخب وليس لجنة معينة.

كما أكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك أن ما يثار حول تلقيه نصائح من الإعلامى احمد شوبير بشان صفقات الزمالك امر عار تماما من الصحة، وقال أيمن يونس انه لا يوجد عاقل يمكنه أن يصدق ما يقال، فالزمالك بالنسبة لنا وطن ولن نسمح بتدخل احد مهما كان اسمه ونحن نعلم تماما أهمية الفترة الحالية.

وقال أيمن يونس أن المهمة صعبة نظرا لضيق الوقت وبداية موسم جديد، وما زاد من الازمة هو خروج الفريق من كأس مصر والخسارة فى نهائى افريقيا، مضيفا : حاولنا نخرج اللاعبين من ازمة خسارة نهائى افريقيا نفسيا، ونسعى لهذا خلال الفترة المقبلة.