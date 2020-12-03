شكرا لقرائتكم محمد حسن: باتشيكو سبب رحيلى عن الزمالك.. وخرجنا من الكأس لتغيير الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد حسن لاعب الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي كواليس رحيله عن القلعة البيضاء وانضمام للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "رحيلي عن الزمالك رغبة مني لأن باتشيكو لم يكن يعتمد علي وآخرها مبارة الرجاء وبعدها جلست مع أمير مرتضى المشرف على الكرة السابق وطلبت الرحيل".

أوضح: "كان هناك أكثر من عرض وصلني للتعاقد معي وتم التواصل مع أمير مرتضى وأبلغته برغبتي في الرحيل قبل أن تتواصل الأندية المهتمة بي مع الإدارة الجديدة وسيراميكا كليوباترا أفضل العروض التي وصلتني".

أردف: "لي عامين في الزمالك وتشرفت بالفترة التي قضيتها معه والبطولات التي حققتها رفقة الفريق وكان همي هي المشاركة في أكبر عدد من المباريات لأستعيد مستواي السابق".

شدد: "إدارة الزمالك السابقة لم تكن ترغب في رحيلي ولذلك تم قيدي في القائمة الإفريقية وحتى لا أحل عن النادي بالمجان لو تم رفع اسمي من النادي".

استطرد: "جميع اللاعبين حزينين بعد الخروج من الكأس وكانوا يرغبون في تعويض الإخفاق بالبطولة الإفريقية واللاعبين تحمل هم اسعاد الجمهور.

أضاف: "قرار تغيير إدارة الزمالك ومستحقات اللاعبين من أسباب خروج اللاعبين من بطولة الكأس لأنهم انشغلوا بالتفكيرهم في مصيرهم مع الفريق".