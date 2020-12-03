شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كريم سلمان مدرب الكرخ العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي مدافع المنتخب العراقي السابق ومدرب الكرخ أحد الأندية المشاركة في المسابقة المحلية كريم سلمان عن 55 عاماً الأربعاء في أحد مستشفيات العاصمة بغداد متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب سلمان منذ أسبوعين بجائحة كورونا وشهدت حالته الصحية تحسنًا نسبيًا قبل أن تتدهور في الأيام الثلاثة الأخيرة الماضية وتم نقله إلى المستشفى ليفارق الحياة.

دافع سلمان عن ألوان فريقه الأم الطلبة أحد أبرز أندية العاصمة وأشرف على تدريبه في ما بعد في أكثر من موسم قبل أن يستقر مدرباً للكرخ منذ موسمين.

وبات سلمان رابع لاعب دولي سابق يذهب ضحية هذه الجائحة بعد وفاة كل من أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي في وقت سابق من هذا العام.

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