ستيفاني فرابارت.. أول حكمة تقود مباراة في دوري أبطال أوروبا

ظهرت الفرنسية ستيفاني فرابارت، لأول مرة كـحكم في مباراة في دوري أبطال أوروبا، من خلال قيادتها مواجهة يوفنتوس الإيطالي، مع ضيفه فريق دينامو كيييف الأوكرانى، خلال المباراة التى تجمع الفريقين، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة السابعة.

ستيفانى فرابارت، صاحبة الـ 37 عاما، أول سيدة تدير مباراة في

بطولة دورى أبطال أوروبا، عبر تاريخها، بعدما كلفها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، بإدارة مباراة الليلة.

وحققت فرابارت مجموعة من الأرقام القياسية فى وقت سابق، بعدما أصبحت أول سيدة تقود مباراة فى الدورى الفرنسى.

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كما أدارت نهائى كأس السوبر الأوروبى، عام 2019، بين فريقى ليفربول وتشيلسى، وظهرت للمرة الأولى، فى مسابقة الدورى الأوروبى، خلال شهر أكتوبر الماضى.

ويخوض اليوفى المباراة، بعد ضمان تأهله إلى دور الـ16، من الجولة الماضية، بعد فوزه على فريق فرينكفاروزى المجرى، بنتيجة 2 – 1.

ويحتل يوفنتوس وصافة المجموعة السابعة، برصيد 9 نقاط، خلف برشلونة، صاحب الصدارة، والذى يحل ضيفا فى نفس التوقيت، على فريق فرينكفاروزى المجرى.