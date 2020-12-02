اتحاد الكرة يكشف موعد إعلان الدوري الجديد

كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة، عن موعد الإعلان عن جدول الدوري للموسم الجديد، والذي تقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر الجاري.

قال المصدر، إنه بنسبة كبيرة سيتم الإعلان عن جدول الدوري يوم الأحد المقبل، بعدما تصل لاتحاد الكرة الموافقات الأمنية على المواعيد والملاعب.

من ناحية أخرى، قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، استبعاد الحكم الدولي محمد معروف من إدارة مباريات الدوري الممتاز المقرر انطلاقه يوم

11 ديسمبر الجاري.

يرجع قرار اللجنة إلى أخطاء محمد معروف في لقاء الأهلي والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، وتحديدًا في الركنية التي تسببت في الهدف الثاني للفريق الأحمر، حيث إن الكرة كانت خطأ على علي معلول لاعب الأهلي.

وكان الأهلي فاز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في ستاد السويس

الجديد، سجل الهدفين محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي، بينما أحرز رزاق سيسيه هدف الاتحاد السكندري.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن سبب نقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر، من ستاد القاهرة إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية.

قال المصدر، إن المباراة تم نقلها إلى برج العرب بسبب إغلاق ستاد القاهرة منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي بين الأهلي والزمالك، حيث يخضع لأعمال الصيانة ولم يتحدد مدتها.

وتابع أن المباراة تم نقلها إلى برج العرب لكن في نفس الموعد، الثامنة مساء السبت المقبل.