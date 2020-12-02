تشيلسي يتقدم علي اشبيلية بهدف في الشوط الأول

انهي فريق تشيلسي الانجليزي الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه اشبيلية الإسباني متقدماً بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. ونجح البلوز في مباغتة حامل لقب الدوري الأوروبي بهدف مبكر عن طريق النجم الفرنسي اوليفيه جيرو في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول. ويحتل تشيلسي صدارة المجموعة برصيد عشرة نقط وهو نفس رصيد اشبيلية صاحب المركز الثاني.

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