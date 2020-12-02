يوفنتوس ينهي الشوط الأول متقدماً على دينامو كييف

أنهى فريق يوفنتوس الايطالي الشوط الاول من مباراته امام دينامو كييف الاوكراني بهدف، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا.
سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم لصالح يوفنتوس في الدقيقة 21 من عمر الشوط الاول.
ويدخل يوفنتوس المباراة محتلا وصافة الترتيب في مجموعته برصيد 9 نقاط وضمن التأهل لدور
تشكيل يوفنتوس أمام دينامو كييف
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: ديميرال، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو.
خط الوسط: كييزا، ماكيني، بينتانكور، رامسي.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، موراتا.
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