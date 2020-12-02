برشلونة يتقدم على فرينكفاروزي بثلاثية في الشوط الأول

أنهى فريق برشلونة الاسباني الشوط الأول من مباراته أمام فرينكفاروزي المجري بثلاثية نظيفة في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا.
سجل ثلاثية برشلونة كل من انطوانجريزمان ومارتن برايثوايت وعثمان ديمبلي في الدقائق 14، 21، 28 من عمر الشوط الأول.
وفرض برشلونة سيطرته على الشوط الأول وكاد أن يعزز النتيجة بأهداف
ويدخل برشلونة المباراة متصدرا ترتيب مجموعته في دوري ابطال اوروبا برصيد 12 نقطة، فيما يدخل فرينكفاروزي المباراة متذيلا الترتيب بنقطة واحدة فقط.
جاء تشكيل البارسا كالآتي..
حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: ديست، مينجويزا، لينجليت ألبا.
خط الوسط: بوسكيتس بيانيتش - ترينكاو.
خط الهجوم: جريزمان ديمبلي - برايثوايت.
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