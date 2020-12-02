التعادل يحسم الشوط الأول من لقاء مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة مانشستر يونايتد الانجليزي أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا.
تقدم باريس سان جيرمان مبكراً بعد ضغط هجومي، نجح في ترجمته بتسحيل أول أهداف اللقاء عن طريق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 11.
عقب الهدف حاول اليونايتد العودة في النتيحة وهو ماتحقق في الدقيقة 32 بهدف سجله ماركوس سارشفورد بعد صناعة من زميله وان بيساكا.
ويخوض اليونايتد المباراة وهو ف صدارة المجموعة برصيد تسعة نقاط بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بستة نقاط.
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