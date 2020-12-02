عثمان ديمبلي يضيف الهدف الثالث لبرشلونة أمام فرينكفاروزي

نجح فريق برشلونة الاسباني في تسجيل الهدف الثالث امام نظيره فرينكفاروزي المجري في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا. الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا. وسجل عثمان ديمبلي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 27 من عمر الشوط الاول. وكان حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد عرقلة مدافع فرينكفاروزي لمارتن برايثوايت لاعب برشلونة.

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