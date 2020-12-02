شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: المقاصة هدفه المربع الذهبي للدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة الشكر إلى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تفهمه لظروف النادي وتعهده ببذل ما بوسعه من أجل المقاصة.
وقال المدير التنفيذي للمقاصة إن إيهاب جلال أشاد بالجلسة المثمرة التي جمعته مع الإدارة، مشيرًا إلى أن لجنة الكرة أكدت في اجتماعها على الدعم الكامل وغير المحدود للجهاز الفني والفريق.
وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين في حالة تركيز تامة في معسكرهم الحالي للاستعداد بشكل جيد لانطلاق منافسات الموسم الجديد.
وقال إيهاب جلال: أعد عشاق وإدارة المقاصة بتحقيق أفضل ترتيب للفريق الموسم الجديد وهدفنا المربع الذهبي للدوري.
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