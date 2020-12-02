شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للمقاصة: نعمل على تذليل أي عقبات أمام إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي، جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني لفريقالكرة، على هامش معسكر الفريق المقام بالإسماعيلية، وذلك بحضور وليد هويدي مدير الكرة، ولجنة الكرة بالنادي التي تضم العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي للنادي، وسيف أحمد عبد الخالق ومصطفى ريحان ووائل الدالي.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة، أن الاجتماع الأول بين لجنة الكرة برئاسة المهندس أحمد عبدالخالق الراعي الرسمي للمقاصة مع إيهاب جلال جاء مثمرًا، حيث تعهد عبد الخالق بتذليل كل العقبات المالية التي تخص فريق وخاصة تجديد عقود اللاعبين واستقدام لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق، وإقامة معسكرات تدريبية على أعلى مستوى وتذليل أي عقبات أخرى قد تواجه فريق الكرة، كما تعهد بتنفيذ كل طلبات المدير الفني إيهاب جلال سعيًا لعودة المقاصة للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري.